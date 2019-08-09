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09:03 | 11.08.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Пострадавшие в смертельном ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь впали в кому
27-летнюю пассажирку Lada в состоянии комы первой степени увезли в Бисертскую больницу, а 34-летнюю пассажирку иномарки на вертолете центра медицины катастроф доставили в ЦРБ Ревды.
Напомним, ДТП произошло вчера в 11:15. Lada при подъёме на горку допустила выезд на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Volkswagen. За рулём отечественной легковушки находился 55-летний мужчина. За рулём иномарки – 30-летняя женщина. Оба водителя погибли на месте.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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