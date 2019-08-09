Из машин вытаскивали выживших: на трассе Пермь – Екатеринбург в ДТП погибли два человека

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Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошло страшное лобовое столкновение автомобилей Lada Vesta и Volkswagen. Два человека погибли.Lada ехала в сторону Екатеринбурга и при подъёме на горку допустила выезд на встречную полосу, где ехал Volkswagen. Автомобили столкнулись лоб в лоб. Оба водителя скончались на месте происшествия. Также, по словам очевидцев, сильно пострадали пассажиры. Из машин доставали выживших.Для устранения последствий ДТП на трассе временно ограничили движение.