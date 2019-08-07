Стоят даже трамваи: Малышевский мост в Екатеринбурге встал в пробку

10:57 | 8.08.2019

Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Сегодня в Екатеринбурге Малышевский мост, соединяющий ЖБИ с центром города, встал в пробку. Из-за ремонта, по словам пассажиров общественного транспорта, стоят даже трамваи.



Улица Малышева стоит от улицы Коминтерна до окончания моста на ЖБИ и со стороны ЖБИ в сторону центра. Помимо этого, движение затруднено и на развязке по улице Комсомольской в сторону микрорайона.



Отметим, что Малышевский мост — почти единственный путь до центра для жителей микрорайона ЖБИ. На данный момент движения открыто только по одной полосе. Люди вынуждены стоять в пробке.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»