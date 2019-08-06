На Урале загорелся гараж с автомобилем внутри

14:30 | 7.08.2019

Фото: Вадим Неизвестный

На Урале в посёлке Буланаш утром, около 6:20, произошло возгорание в двухэтажных гаражах на улице Проходчиков. Пожар распространился на площади 200 квадратных метров и повредил надворные постройки, кровлю и чердачное перекрытие гаражей. Также сгорел автомобиль ВАЗ-2106, который находится внутри.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали десять человек личного состава и пять единиц техники. В 9:30 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»