В Камышлове местный главный «афганец» ударил и плюнул в лицо девушке-подростку

12:37 | 6.08.2019

Фото: скрин с видео, соцсети

В Камышлове председатель местной районной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Чечне Олег Ермаков (в городе более известный как «Ермак») засветился в крайне некрасивой истории. В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой Ермаков, находясь в центре города около ТЦ «Невский» (принадлежит семье бизнесмена Сергея Трубина), повздорил с девушкой-подростком 16-17 лет.



Согласно видеозаписи, Ермаков пинает девушку ногой, в ответ на это она обливает его энергетическим напитком из жестяной банки, после чего «афганец», используя в своей речи грубую нецензурную брань, плюет ей в лицо и уходит. Что послужило поводом для конфликта, редакции «Вечерних ведомостей» неизвестно. К сожалению, никто из очевидцев не заступился за пострадавшую.







Поведение воина-интернационалиста (Олег Ермаков служил в десантных войсках в Афганистане) однозначно заслуживает осуждения в обществе, и в первую очередь, в кругах местных «афганцев», которые доверили ему представлять районную общественную организацию.



Известно также, что Олег Ермаков не скрывает своих связей с Сергеем Трубиным. Их регулярно видят вместе, а Ермакова называют едва ли не «правой рукой» коммерсанта, неформально отвечающего за силовое прикрытие его бизнеса.

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