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19:51 | 4.08.2019

Фото: Е1.RU

Части тела лежат на дороге: в Екатеринбурге автобус насмерть сбил человека

Сегодня днём, около 16:20, в Екатеринбурге на улице Ленина, 101 автобус сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте на красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение. По словам очевидцев, автобус проехал по голове пешехода. Тело накрыли чёрным пакетом. Также очевидцы утверждают, что на дороге лежали части тела женщины.

Автобусом управлял 46-летний мужчина со стажем вождения шесть лет. В салоне общественного транспорта находилось десять человек. О состоянии их здоровья не сообщается.

Напомним, 28 июля в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Крауля и Токарей автобус № 85 сбил двух пешеходов, когда те переходили дорогу. В результате аварии один пострадавший скончался в больнице.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

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