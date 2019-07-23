В Екатеринбурге автобус № 85 наехал на пешеходов

Сегодня, 28 июля, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Крауля и Токарей автобус № 85 сбил двух пешеходов, когда те переходили дорогу. У пострадавших травмы средней степени тяжести.Инцидент произошёл возле остановки «Токарей». Общественный транспорт совершил наезд на двух людей при повороте налево.На место происшествия прибыли врачи «скорой помощи», реанимация и сотрудники МЧС. Также на месте работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются все детали произошедшего. Пострадавших доставили в больницу.Фото: Е1.RU