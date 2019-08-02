В Екатеринбурге подросток гулял по «заброшке», упал и насмерть разбился

08:40 | 4.08.2019

Фото: Яндекс.Карты

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Московской, 232 подросток гулял по одноэтажному заброшенному зданию и упал. От полученных травм он умер.



Вместе с несовершеннолетним была толпа его сверстников. Что именно произошло, пока неизвестно, но 15-летний мальчик упал и разбил себе голову. На место вызвали врачей «скорой помощи», однако спасти подростка так и не удалось.



В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. О других пострадавших не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»