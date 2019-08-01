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21:03 | 1.08.2019
Фото: "Чат удобного города" в соцсети Telegram
Из-за ливня в Екатеринбурге затопило набережную Исети
Фотографии набережной и других затопленных территорий в городе опубликовали очевидцы в «Чате Удобного города» в соцсети Telegram.
Напомним, что ранее в МЧС сообщали о штормовом предупреждении на 1 и 2 августа.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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