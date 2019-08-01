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21:03 | 1.08.2019

Фото: "Чат удобного города" в соцсети Telegram

Из-за ливня в Екатеринбурге затопило набережную Исети

Сегодня вечером набережную реки Исеть в Екатеринбурге затопило из-за ливня.

Фотографии набережной и других затопленных территорий в городе опубликовали очевидцы в «Чате Удобного города» в соцсети Telegram.

Напомним, что ранее в МЧС сообщали о штормовом предупреждении на 1 и 2 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

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