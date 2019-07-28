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16:39 | 31.07.2019

Фото: odessa.report

Грозы, ливни и град: в Екатеринбурге вновь объявлено штормовое предупреждение

Уральский гидрометцентр сообщает, что в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение о грозах и обильных осадках 1 и 2 августа.

1 августа в регионе пройдут сильные ливни, дожди, грозы и град. Ветер в этот день достигнет 23-25 м/с. 2 августа на Свердловскую область обрушатся сильные дожди.

Свердловчан просят соблюдать меры безопасности и при возникновении ЧС звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

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