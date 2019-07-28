В аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны

14:13 | 1.08.2019

Фото: tour.org

Как сообщает пресс-служба аэропорта, электронные посадочные талоны будут действовать на внутрироссийские рейсы. Для получения электронного талона пассажир должен пройти регистрацию на рейс через интернет. С таким талоном можно пройти в чистую зону аэропорта и в салон самолета, приложив устройство, на которое он загружен к сканеру.



Однако эта услуга доступна пассажирам не всех авиакомпаний. Кроме того, багаж в любом случае необходимо сдать на стойке регистрации.



Также стоит отметить, что бумажные посадочные талоны никто не отменит, и пассажиры смогут пользоваться ими, если захотят.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»