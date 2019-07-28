Мэр Екатеринбурга положил начало строительству трамвайной ветки в Академический

13:12 | 1.08.2019

Фото: ural-politiks.livejournal.com

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский положил начало строительству трамвайной ветки в Академический. Она будет готова к 2022 году.



Трамвайная ветка в Академический пройдет от проспекта Академика Сахарова — по улицам Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Токарей до улицы Татищева. В документе, который сегодня подписал Высокинский, сказано, что линия должна появиться к 2022 году. Сроки указаны в муниципальной программе «Столица», в рамках которой Академический свяжут с центральной частью Екатеринбурга и другими крупными районами — Юго-Западным, Верх-Исетским и Заречным.



Протяженность ветки составит 6,7 километра. Магистраль будет отделена от проезжей части, поэтому движению не будут мешать автомобили.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»