На «Екатеринбург Арене» сыграют молодёжные футбольные сборные России и Польши

18:51 | 30.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице состоится матч футбольных молодёжных сборных России и Польши. Как рассказали в Администрации города Екатеринбурга, игра отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2021 года (U-21) состоится 11 октября на стадионе «Екатеринбург Арена».



Следует отметить, что для российской «молодёжки» это будет уже вторая игра отборочного турнира. Первый матч футболисты проведут в Саранске 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена».



Добавим, матчи Чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдут в 2021 году на стадионах Венгрии и Словении.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»