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10:49 | 25.07.2019
Фото: е1.ru
В Екатеринбурге начали реконструкцию парка Зеленая роща
Забор перекрыл южную часть парка, где находится стадион. Это возмутило жителей окрестных домов, которые каждое утро бегали в парке. По их словам, альтернативу им не предложили.
Напомним, что реконструкция парка вызвала негативное отношение со стороны общесивенников-урбанистов сразу же после того, как появилась информация о планируемых работах.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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