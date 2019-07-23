В Екатеринбурге начали реконструкцию парка Зеленая роща

10:49 | 25.07.2019

Фото: е1.ru

В Екатеринбурге начали работы по благоустройству Зелёной рощи. Этой ночью рабочие закончили монтировать забор. Ранее речь шла о том, что реконструкцию перенесут из-за кладбища, которое раньше там было.



Забор перекрыл южную часть парка, где находится стадион. Это возмутило жителей окрестных домов, которые каждое утро бегали в парке. По их словам, альтернативу им не предложили.



Напомним, что реконструкция парка вызвала негативное отношение со стороны общесивенников-урбанистов сразу же после того, как появилась информация о планируемых работах.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»