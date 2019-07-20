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12:32 | 22.07.2019

Фото: pravoslavie.ru

РПЦ простила уральскую столицу за «скверные» протесты

Спустя несколько месяцев после протестных акций в сквере у драмтеатра, главный пиарщик РПЦ Владимир Легойда решил прокомментировать случившееся. Он сообщил, что РПЦ простила екатеринбуржцев и вошла в их положение.

В интервью «Российской газете» Легойда заявил, что екатеринбуржцы выходили не против храма святой Екатерины, а за сохранение сквера. Истоки протестов он видит в недостаточном информировании жителей о проекте, а также в сторонних организаторах.

Кроме того, Владимир Легойда защитил екатеринбуржцев от тех, кто назвал их «бесами». Так, напомним, нарек горожан журналист Владимир Соловьев в одном из радио-эфиров.

В целом, его тезисы повторяют мысли, озвученные екатеринбургской епархией ранее.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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