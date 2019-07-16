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10:00 | 20.07.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Завтра на «Екатеринбург-Арене» состоится футбольный матч «Урал» – «Ахмат»

Уже завтра, 21 июля, футбольный клуб «Урал» на родном поле «Екатеринбург-Арены» встретит команду «Ахмат». Начало матча состоится в 16:00.

Всех пришедших ждёт большая развлекательная программа. На территории стадиона организаторы разместили сразу несколько развлекательных зон: настольный теннис, кикер, футбольный дартс, бильярд-стол, футбольный баскетбол, мини-футбол, сухой бассейн для детей, метание топоров, футбольный фристайл и зона бокса. Также в 14:45 начнёт своё выступление танцующий оркестр «Уралбэнд».

Билеты можно приобрести в фирменном магазине клуба в ТРЦ «Гринвич», на на официальном сайте «Урала», а также в день матча с 10:00 в кассах «Екатеринбург Арены».

Завтра на «Екатеринбург-Арене» состоится футбольный матч «Урал» – «Ахмат»

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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