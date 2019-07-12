В рамках «Царских дней» в Екатеринбурге начался фестиваль колокольного звона

11:29 | 14.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице в рамках XVIII «Царских дней» стартовал фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская!». Основные события пройдут у храма-колокольни «Большой Златоуст», об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Гости праздника смогут услышать оркестр Центрального военного округа и хор храма «Большой Златоуст», а также стихи иерея Виктора Явича. Колокольные звоны возглавит старший звонарь Троице-Сергиевой Лавры игумен Антоний. Стоит отметить, что на фестиваль съехались звонари со всей России. Своё мастерство продемонстрируют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великого Новгорода, Ростова, Вологды и Тюмени.



Напомним, фестиваль православной культуры "Царские дни", посвящённый памяти гибели царской семьи, проходит в Екатеринбурге ежегодно. Традиционно главными событиями «Царских дней» будут ночная божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови 16 июля, крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме в ночь с 16 на 17 июля, а также детская парусная регата памяти цесаревича Алексея.

