В Екатеринбурге заблокировали пять сайтов, на которых продавали водительские удостоверения

16:42 | 9.07.2019

Фото: yandex.ru/images

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга заблокировала в сети «Интернет» пять сайтов, на которых размещалась информация о дистанционной продаже водительских удостоверений.



Согласно Постановлению Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами» выдавать водительские удостоверения могут только в строго установленном порядке после обучения в автошколе и успешной сдачи соответствующих экзаменов. В ходе же мониторинга сети «Интернет» выявили сайты, незаконно продающие документы, что фактически способствует совершению преступлений, посягает на жизнь и здоровье участников дорожного движения.



Прокурор Железнодорожного района обратился в районный суд с заявлениями о признании информации о продаже водительских удостоверений на страницах интернет-сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Суд удовлетворил требования прокурора, а доступ к данным сайтам заблокировали. Информация была изъята из публичного доступа.