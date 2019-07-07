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16:42 | 9.07.2019
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге заблокировали пять сайтов, на которых продавали водительские удостоверения
Согласно Постановлению Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами» выдавать водительские удостоверения могут только в строго установленном порядке после обучения в автошколе и успешной сдачи соответствующих экзаменов. В ходе же мониторинга сети «Интернет» выявили сайты, незаконно продающие документы, что фактически способствует совершению преступлений, посягает на жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Прокурор Железнодорожного района обратился в районный суд с заявлениями о признании информации о продаже водительских удостоверений на страницах интернет-сайтов информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Суд удовлетворил требования прокурора, а доступ к данным сайтам заблокировали. Информация была изъята из публичного доступа.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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