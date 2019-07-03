21:00 | 4.07.2019

Фото: mmaboxing.ru

Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» подписал контракт с японской организацией Rizin. 28 июля Штырков сразится с бойцом из Южной Кореи Хун Кимом.



Контракт с японской организацией рассчитан на 4 поединка. По словам менеджера бойца Саята Абдурахманова, главная цель для Штыркова - завоевать пояс японской организации. Турнир Rizin.17., на котором состоится дебют Штыркова, пройдёт на площадке «Сайтама Супер Арена» в Японии.



Напомним, на прошлой неделе Ивн Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил» расторг контракт с UFC, из-за того что не прошёл допинг-тесты.