Новости дня
20:01 | 3.07.2019
Фото: пресс-служба УрФУ
Министерство образования выделит полмиллиарда для СУНЦа УрФУ в Екатеринбурге
В пресс-службе УрФУ уточнили, что субсидии поступят на счёт СУНЦа в 2019-2021 годах. Стоит добавить, что специализированный учебно-научный центр в своей работе делает акцент на идее ускоренного профессионального и социального лифта для талантливых школьников, в том числе и из малых городов и сельской местности.
Отметим, что на грант претендовали ещё 17 специализированных учебно-научных центров.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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