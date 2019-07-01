Министерство образования выделит полмиллиарда для СУНЦа УрФУ в Екатеринбурге

20:01 | 3.07.2019

Фото: пресс-служба УрФУ

Екатеринбургский СУНЦ УрФУ получит грант в размере 575,5 миллиона от Министерства науки и высшего образования России.



В пресс-службе УрФУ уточнили, что субсидии поступят на счёт СУНЦа в 2019-2021 годах. Стоит добавить, что специализированный учебно-научный центр в своей работе делает акцент на идее ускоренного профессионального и социального лифта для талантливых школьников, в том числе и из малых городов и сельской местности.



Отметим, что на грант претендовали ещё 17 специализированных учебно-научных центров.