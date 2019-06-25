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Новости дня


17:50 | 28.06.2019

Фото: weburg.com

Выпускники УрФУ отметят получение дипломов большим концертом

Завтра, 29 июня, в Екатеринбурге пройдет празднование выпускного студентов УрФУ. Мероприятие состоится в пять часов вечера на площади перед корпусом на Мира,19. С вузом в этот день попрощаются почти шесть тысяч выпускников, лучшие из которых получат дипломы из рук ректора и проректоров вуза.

Для выпускников выступят артисты масштаба страны: поздравлять вчерашних студентов будут «Мальбек» и Сюзанна, а также группа «Пицца». Концерт пройдет на стадионе «Уралец».

Интересно также, что в этом году выпускники не будут отправлять в небо тысячи воздушных шаров. Эту традицию решено было отменить, поскольку она может негативно сказываться на окружающей среде.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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