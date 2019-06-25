Выпускники УрФУ отметят получение дипломов большим концертом

17:50 | 28.06.2019

Фото: weburg.com

Завтра, 29 июня, в Екатеринбурге пройдет празднование выпускного студентов УрФУ. Мероприятие состоится в пять часов вечера на площади перед корпусом на Мира,19. С вузом в этот день попрощаются почти шесть тысяч выпускников, лучшие из которых получат дипломы из рук ректора и проректоров вуза.



Для выпускников выступят артисты масштаба страны: поздравлять вчерашних студентов будут «Мальбек» и Сюзанна, а также группа «Пицца». Концерт пройдет на стадионе «Уралец».



Интересно также, что в этом году выпускники не будут отправлять в небо тысячи воздушных шаров. Эту традицию решено было отменить, поскольку она может негативно сказываться на окружающей среде.