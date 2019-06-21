Сторонницу Навального из Екатеринбурга остановили на границе с Грузией

15:25 | 26.06.2019

Фото: rusch.ru

Полину Грейсман, сторонницу Навального из Екатеринбурга не хотели сразу пускать в Россию после возвращения из Грузии. По словам девушки, у нее спрашивали про работу в штабе Навального, смотрели социальные сети, а также потребовали отдать загранпаспорт.



После всех этих процедур девушку впустили в Россию, она вернулась в Екатеринбург.



Отметим, что девушка является не только сторонницей Навального, но и является членом общества «Парки и скверы Екатеринбурга». Полина принимала участие в переговорах по храму Святой Екатерины.



Скорее всего, задержание девушки вызвано протестами в Грузии, которые начались 20 июня. Напомним, участники митинга требовали отстранения российских делегатов от участия в Межпарламентской ассамблее православия.