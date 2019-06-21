На Шарташе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Сегодня, 23 июня около 16:55 в Екатеринбурге на съезде с Блюхеровского моста в сторону улицы Проезжей произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщают очевидцы, лоб в лоб столкнулись Дэу Нексия и Хендай Солярис из каршерингового сервиса «Делимобиль».Транспортные средства получили значительные механические повреждения. У обоих разбита передняя часть, в «Солярисе» выстрелили подушки безопасности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.