На аварийном участке в Екатеринбурге изменили режим работы светофоров

20:35 | 18.06.2019

Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге на пересечении Бакинских Комиссаров и улицы Победы изменили режим работы светофоров. Соответствующее решения приняла администрация города.



Некоторые утверждают, что прежняя работа светофоров вынуждала автолюбителей превышать допустимую скорость, потому что перекрёсток большой, и для его пересечения требовалось больше времени. Однако в мэрии считали, что во всех происшествиях виноваты лишь водители.



Также в мэрии предполагали, что изменение режима работы светофоров может повлечь за собой образование пробок.



В целях повышения уровня безопасности движения на перекрестке специалисты Центра организации движения провели анализ и внесли корректировки в работу светофора.