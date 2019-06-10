Свердловская область не смогла войти в топ регионов с высокой рождаемостью

17:51 | 12.06.2019

Фото: 9months.ru

По данным Росстата, регионами с самой высокой рождаемостью стали Москва и Московская область, в то время, как Свердловская область заняла пятое место по высокой смертности.



В 2018 году в столице России родились 132,1 тысячи человек. Второе место в рейтинге Росстата заняла Московская область (83 тысячи человек), третье — Краснодарский край (64,5 тысячи), далее — Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч человек).



Свердловская область заняла пятое место в списке субъектов России с высокой смертностью. В 2018 году в регионе умерли 58,5 тысячи человек. На первом месте в списке также значится Москва (122 тысячи человек).



Исходя из статистики, в 2018 году женщины в России стали рожать еще позднее: средний возраст рожениц составил 30 лет.