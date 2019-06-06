Зооспасатель в Екатеринбурге помог выбраться из западни птенцу вороны и голубю

В Екатеринбурге Евгений Зенков спас двух птиц: голубя, который запутался в проводах, и птенца вороны, повисшего на дереве вниз головой.На улице Ветеринарная птенец вороны выпал из гнезда, запутался в верёвке и повис на дереве. Евгения Зенкова вызвали работники местной автомастерской. Зооспасатель с трудом вырвал верёвку, после чего смог освободить птицу. В результате инцидента у воронёнка оказалось повреждено крыло.Позже Евгений Зенков отправился на другой вызов, где помощь требовалась уже голубю. На высоте третьего этажа птица запуталась в кабелях и тоже повисла вниз головой.И птенца вороны и голубя забрали на выхаживание неравнодушные люди.