Екатеринбургские юные гении заняли 1 место на международных соревнованиях Robotic Day-2019

12:01 | 7.06.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Юные робототехники из Дома детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга победили в номинации Newcommer Prize на международных соревнованиях Robotic Day-2019 в Праге.



Екатеринбургская команда Sputnik состояла из 4 ребят 6-8 лет: Ивана Исакова, Дмитрия Толшина, Михаила Абрамова и Максима Чечет. Вместе с их педагогом Алиной Шистеровой они подготовили проект Moon station (Лунная станция). С этой работой они выступали на областных соревнованиях и заняли первое место в российском этапе FIRST Lego League Jr (лига соревнований по «Лего» для новичков). После этого ребята вышли на международные соревнования, где выступали в категории Free Style, в которой состязалось 18 команд.



— Из всех представленных на конкурс работ проект Moon station привлек особое внимание как жюри, так и зрителей. Наши ребята уверенно выступали на английском языке, отвечали на вопросы жюри. Это было очень яркое и интересное выступление», — поделились мнением о работе своих воспитанников в ДДТ Октябрьского района.



Всего в международных соревнованиях участвовали около 300 человек из 19 стран.