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22:20 | 3.06.2019
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Серовской больнице грозит солидный штраф за грубое нарушение закона
В деятельности учреждения здравоохранения усмотрели признаки ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Напомним, что Серовская горбольница попала в скандал федерального уровня – работники медучреждения получают, по их словам, нищенскую зарплату в 11,5 тыс. рублей. Хотя в уходящих в министерство здравоохранения отчетах о средней зарплате в больнице стоит цифра в 35 тыс. руб. Ранее мы делали подробный материал по этой теме (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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03.06.2019
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