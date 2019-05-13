В Серове срывают «майские указы» президента? Медработники жалуются на низкие зарплаты

Уже несколько недель в Серове идет противостояние между руководством городской больницы и медицинским персоналом. Врачи и медсестры заявляют о массовых нарушениях.Средняя зарплата в серовской городской больнице 35 тысяч рублей. Об этом заявляют в руководстве медицинского учреждения, которое отсылает отчеты в министерство здравоохранения Свердловской области. Хотя медицинские сотрудники с этим не согласны.– Мы получаем 11 тысяч рублей, – говорит одна из медсестер Парвин Салаева. – Я не знаю как сейчас, но в 2016 году у главврача Ивана Болтасева была зарплата в 136 тысяч рублей.Причин низкой зарплаты у врачей и фельдшеров несколько, говорят медработники журналистам. Во-первых, администрация больницы некоторым сотрудникам ликвидировала выплаты за вредность. Причем врачу выплату могут оставить, а фельдшеру нет, хотя они сидят в одном кабинете и лечат одних и тех же людей.Во-вторых, многим не платят положенные премиальные выплаты. А когда персонал больницы начал требовать от руководства заработанных денег, то тем, кто больше всего настаивал на этом, стали выписываться взыскания, проводить постоянные проверки и увеличивать нагрузку.Такая практика наступила после того, как заведующей детской больницей, где очень много несогласных с политикой главврача Ивана Болтасева, стала Елена Шубина, она была назначена сразу же, как о проблемах серовской больницы врачи и медсестры заявили в СМИ. По словам Парвин Салаевой, со стороны руководства больницы идут репрессии. Оно заставляет делать медицинский персонал то, чего нет в договоре. И сотрудники, боясь получить дисциплинарное взыскание, делают эту работу. По мнению Парвин Салаевой, это происходит специально, чтобы несогласные с низкими зарплатами и тяжелыми условиями ушли.– Елену Шубину назначили, чтобы она поменяла документацию, нормы, статистику, чтобы делать необходимые отчеты, – говорит медсестра. – Мы работает с 8:00 до 16:00 и получаем 11 500 рублей. Больница – это врачи, фельдшера, медсестры. Мы на эти деньги пресмыкаемся, а руководство больницы на свою зарплату на майские праздники в Турцию поехало.Из-за низких зарплат и большого объема работы в больнице большая текучка кадров. По словам сотрудников учреждения, молодежь просто бежит отсюда.Зарплата в 11 500 рублей не соответствует «майским указам» президента от 2012 года. Она в три раза меньше, чем заявленная в федеральном законе. По мнению сотрудников, чтобы руководству серовской больницы не «прилетело» за низкую зарплату ее завышают.И это есть кому делать. Спорные, по мнению медработников, цифры в отчетах серовской городской больницы можно объяснить довольно просто – жена главврача Ивана Болтасева Роза Болтасева отвечает за статистику в этом медицинском учреждении. Причем предпринимательская хватка у нее давно, ранее она создала ИП: занималась такси и предоставляла в аренду автомобили в Екатеринбурге.Но потом она прекратила частный бизнес и ушла в медицину, в 2017 году Роза Болтасева получила диплом по экономике здравоохранения на примере ГБУЗ СО «Серовская городская больница». Насколько ее отчеты о зарплатах врачей и медсестер, а также финансовом положении медицинской организации соответствуют действительности, видимо, будут проверять надзорные органы.О том, что проблема в серовской больнице комплексная, говорят и другие факты. Например, медицинские работники иногда вынуждены за свой счет покупать перчатки, шпатели для осмотра горла, халаты. Никакой компенсации, по словам врачей, нет. Получается, руководство больницы допустило, чтобы детей лечили в почти антисанитарных условиях с использованием одних и тех же медицинских защитных средств.Добавляет негатива и использование просроченных лекарств в больнице. Их как раз обнаружила Парвин Салаева. Неизвестно кто и когда ими пользовался, но после обнаружение она их утилизировала.– Могли и меня обвинить в том, что я их использовала, – говорит медсестра. Возможно, речь идет о том, чтобы подставить работников, выступивших против низких зарплат в серовской больнице, но прямых доказательств этому нет.О проблемах в больнице несогласные с политикой главврача уже известили прокуратуру и инспекцию по защите труда. В оба ведомства были поданы коллективные жалобы, начаты проверки.Прокуратуру медицинские работники просят провести проверку «по факту невыплат стимулирующих надбавок, компенсационных надбавок, также премиальных надбавок». В заявлении указано, что их должны были выплатить на основании положения об оплате труда Приказа Министерства здравоохранения РФ, внутренних локальных актов серовской городской больницы, на основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». То есть выполнить «майский указ» президента, о котором постоянно говорят федеральные политики.«Установлена «дорожная карта» и целевым показателем по средней заработной плате у среднего медицинского персонала на 2018-2019 год составляет 35 700,0», – говорится в письме медработников. В заявлении они делают акцент на том, что им платят значительно меньше.Также в заявлении в прокуратуру говорится, что отпускные выплаты снижены до МРОТ, вредности при проведении Специальной оценки условий труда учтены недостоверно.«Вследствие, этого опускные снижены, количество дней, а именно добавочно 14 дней, доплаты не производятся к должностному окладу. В квитках по начислению об оплате труда используется фальсифицированные должности сотрудников», – отмечается в заявлении.После того, как СМИ рассказали о ситуации в медучреждении, скандал принял федеральную огласку. Помочь медсестрам и врачам решила межрегиональная профсоюзная организация из Москвы «Альянс врачей». В больнице была создана ее первичная ячейка, в которую вошли уже около 20 медицинских работников.– Это своеобразная безопасность, меня не могут уволить без согласия профсоюза, – говорит Парвин Салаева.По ее словам, если в ячейку вступят 50% сотрудников, то можно внедрить в коллективный договор свои требования. Например, главврач не может выписать себе премию.Медицинские работники серовской городской больницы будут продолжать бороться за свои права. Первые шаги уже сделаны, после начала скандала была проведена проверка (правда, внутренняя), которая подтвердила, что у одного медицинского сотрудника зарплата находится ниже уровня МРОТ. Об этом «Говорит Москва» сообщил начальник пресс-службы регионального минздрава Константин Шестаков.– По публикациям СМИ главный врач больницы собрал оперативное совещание, по результатам которого от работы были отстранены исполняющий обязанности [заведующего – прим. ред.] поликлиники и старшая медицинская сестра. Министром здравоохранения Свердловской области для помощи в разборе ситуации направлены специалисты Минздрава, – сказал Константин Шестаков.Также он заявил, что все необходимые расходные материалы, такие как шпатели и перчатки, есть в необходимом количестве. Это подтверждает и Парвин Салаева, что после скандала проблем с медицинскими приборами не стало.Главный врач ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» Иван Болтасев оказался не доступен для комментариев, до него невозможно дозвониться.Кто виноват в сложившейся ситуации, видимо, выяснят специалисты министерства здравоохранения Свердловской области и прокуратуры. Стоит только надеяться, что отстранением исполняющего обязанности заведующего поликлиники и старшей медсестры федеральный скандал не ограничится. Наказаны будут не только «стрелочники». Министерство найдет виновных в массовых проблемах в серовской городской больнице. Проверит работу главврача Ивана Болтасева и его заместителей, проведет проверку по всем замечаниям и претензиям медицинского персонала, а также, может быть, найдет виновных и в самом министерстве, ведь кто-то из ведомства может покрывать действия руководства серовской городской больницы.«Вечерние Ведомости» будут следить за развитием событий.