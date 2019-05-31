Новости дня
18:41 | 3.06.2019
С Эльмаша и Уралмаша вывезли киоски с овощами, цветами и «молочкой» (ФОТО)
Сегодня днем, 3 июня, силами администрации Орджоникидзевского района вывезен киоск по продаже молочных продуктов, расположенный на Таганской,8 и ларек «Фрукты-овощи» на Красных командиров, 19Б.
В последнем случае демонтажу объекта пытались препятствовать неизвестные лица, которые приехали на «Тойота Камри» белого цвета.
Третий объект – цветочный павильон на Кузнецова, 10 собственники разобрали самостоятельно по решению суда под пристальным наблюдением судебных приставов.
В настоящее время сооружения вывезены на штрафстоянку на улице Кушвинской. В администрации Орджоникидзевского района заверили, что борьба с самовольно установленными киосками будет продолжена. Так, на этой неделе будет вывезено еще несколько объектов. Их адреса пока не разглашаются. Борьба с НТО находится на личном контроле главы района Романа Кравченко.
© «Вечерние Ведомости»
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