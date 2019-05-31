С Эльмаша и Уралмаша вывезли киоски с овощами, цветами и «молочкой» (ФОТО)

В Екатеринбурге демонтировано еще три нестационарных торговых объекта (НТО), которые были установлены незаконно.Сегодня днем, 3 июня, силами администрации Орджоникидзевского района вывезен киоск по продаже молочных продуктов, расположенный на Таганской,8 и ларек «Фрукты-овощи» на Красных командиров, 19Б.В последнем случае демонтажу объекта пытались препятствовать неизвестные лица, которые приехали на «Тойота Камри» белого цвета.Третий объект – цветочный павильон на Кузнецова, 10 собственники разобрали самостоятельно по решению суда под пристальным наблюдением судебных приставов.В настоящее время сооружения вывезены на штрафстоянку на улице Кушвинской. В администрации Орджоникидзевского района заверили, что борьба с самовольно установленными киосками будет продолжена. Так, на этой неделе будет вывезено еще несколько объектов. Их адреса пока не разглашаются. Борьба с НТО находится на личном контроле главы района Романа Кравченко.