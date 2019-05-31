В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жилой дом на Уралмаше

17:53 | 2.06.2019

Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром, 2 июня, на Уралмаше в Екатеринбурге загорелся жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, из здания пришлось эвакуировать 10 жильцов по лестничным маршам.



Пожар произошел в квартире на втором этаже в доме на улице Черноярская.



На месте работали 13 пожарных и 4 единицы техники. Огонь потушили за пять минут.