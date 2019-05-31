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16:20 | 2.06.2019
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Довёз девушек до дома: в Артёмовском пьяный водитель отправил в больницу себя, и трёх пассажиров
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 5-м километре дороги Артемовский — Буланаш. Ехавший со стороны Артемовского в направлении поселка Буланаш 26-летний водитель KIA Optima неправильно выбрал скорость, отвлёкся от управления автомобилем, съехал с проезжей части и опрокинулся. После опрокидывания автомобиль упёрся в хозяйственные постройки частного дома.
«В результате ДТП травмы получили водитель и три пассажира — 25-летний парень и две девушки 17 и 19 лет. Все они были госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» с травмами головы, ушибами грудной клетки и живота, у 24-летнего пассажира еще диагностированы переломы лонной и седалищной кости», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ГИБДД.
Как объяснил сотрудникам ГИБДД водитель перевернувшегося автомобиля, в баре, где он отдыхал с другом, и уже успел выпить 4 пол-литровых бутылки пива, две девушки попросили отвезти их домой, в поселок. Во время движения он отвлекся на девушек, сидевших на заднем сидении автомобиля, а когда очнулся, понял, что произошло ДТП.
В отношении водителя сотрудниками ГИБДД были составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль временно припарковался на специализированной стоянке, после чего его ждёт капитальный ремонт.
В связи с тем, что одна из пассажирок KIA Optima оказалась несовершеннолетней, информация по факту ДТП направлена в соответствующее подразделение полиции. После проведения проверки будет принято решение о привлечении к административной ответственности за употребление спиртных напитков, как самой несовершеннолетней, так и её родителей.
© «Вечерние Ведомости»
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