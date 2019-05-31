В ДТП в Свердловской области погибли три человека и двое пострадали

Сегодня утром в ДТП на 7км дороги «Богданович - Сухой Лог» произошла авария, в результате которой погибли три человека и двое получили травмы, об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.ДТП произошло из-за того что 36-летний водитель машины Лада-Приора не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира – один - 1985 года рождения, данные второго устанавливаются сотрудниками ГИБДД», - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что пассажиры и водитель автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего после сильного удара их выбросило из салона. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Сухого Лога.Горелых добавил, что сейчас сотрудники ГУ МВД проводят экспертизу, в ходе которой установят, был ли пьян водитель Лады. По итогам будет экспертизы будет принято обоснованное процессуальное решение.