Новости дня
13:14 | 2.06.2019
Фото: kavkaz-uzel.eu
В Свердловской области погибла девочка из-за падения на неё смесителя
Трагедия произошла вчера, 1 июня. Уточняется, что смеситель сбросил на ребенка мальчик из окна многоквартирного дома. В результате девочка 2011 года рождения получила смертельную черепно-мозговую травму.
Добавим, сейчас сотрудники СКР проводят доследственную проверку.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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