В Свердловской области погибла девочка из-за падения на неё смесителя

13:14 | 2.06.2019

Фото: kavkaz-uzel.eu

В Нижнем Тагиле девочка погибла из-за упавшего на неё из окна многоквартирного дома металлического смесителя, об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.



Трагедия произошла вчера, 1 июня. Уточняется, что смеситель сбросил на ребенка мальчик из окна многоквартирного дома. В результате девочка 2011 года рождения получила смертельную черепно-мозговую травму.



Добавим, сейчас сотрудники СКР проводят доследственную проверку.