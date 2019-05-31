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11:10 | 2.06.2019
Фото: Станислав Насонов/JustMedia
Еще два моста закрыты для движения автотранспорта в Екатеринбурге
Кроме того, на полтора месяца, до 15 июля перекрыт мост через реку Патрушиху на улице Щербакова. Причина перекрытия та же, ремонт мостового сооружения, который производит АО «Трест Уралтрансспецстрой».
Напомним, что накануне начались строительно-монтажные работы на второй половине Макаровского моста, в связи с чем, движение всех видов транспорта по нему закрыто, и возобновится через месяц,1 июля, уже по новой части путепровода.
На сегодняшний день в Екатеринбурге из-за ремонтов закрыто или ограничено движение на следующих участках дорожной сети:
• улица Челюскинцев от Бориса Ельцина до Николая Никонова;
• улица Гражданская от Челюскинцев до дома № 11 на Гражданской;
• путепровод на улице Малышева по направлению с ЖБИ в центр города — с 20 мая до 16 июля;
• дублер улицы Серафимы Дерябиной от дома № 49/1 до дома № 55/1 — с 11 февраля до 20 июня;
• улица Патриса Лумумбы от переулка Рижского до улицы Военной — с 28 мая до 9 июля;
• улица Восточная от Челюскинцев до Первомайской — с 28 мая до 10 июня (с 22:00 до 06:00);
• мост по улице Щербакова — с 1 июня до 15 июля;
• путепровод по улице Смазчиков — с 2 июня до 21 августа.
Отметим, что в 2019 году на ремонт дорожной сети в Екатеринбурге власти потратят более 1,5 млрд рублей, большую часть – 900 миллионов, город получит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще более 600 млн — из областного и городского бюджетов.
Всего в 2019 году дорожники приведут в порядок более 30 объектов улично-дорожной сети города, 22 из них уже известны:
• ул. Малышева — от Луначарского до Восточной;
• ул. Декабристов — от Восточной до Белинского;
• ул. Куйбышева — от Белинского до Восточной;
• ул. Комсомольская — от Сибирского тракта до дома № 81;
• ул. Комсомольская — от Первомайской до дома № 80;
• ул. Мамина-Сибиряка — от Ленина до Куйбышева;
• ул. Комсомольская (Мариупольская развязка);
• Сибирский тракт — от Восточной до Базового;
• Сибирский тракт — от 21 км до границы с Белоярским городским округом;
• ул. Карла Маркса — от Белинского до Мичурина;
• ул. Мичурина — от Малышева до Карла Маркса;
• пр. Ленина — от Карла Либкнехта до Луначарского;
• ул. Щербакова — от Самолетной до дома № 145б;
• ул. Агрономическая — от Рижского переулка до Ферганской;
• Южный проезд;
• автодорога от Латвийской до Слободского переулка;
• ул. Ясная — от Московской до Академика Бардина;
• ул. Волгоградская — от Ясной до Московской;
• ул. Амундсена от Объездной до Мостовой;
• ул. Московская — от Пальмиро Тольятти до Посадской;
• ул. Московская — от Фурманова до Большакова;
• ул. Мостовая — от Предельной до Разливной.
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© «Вечерние Ведомости»
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