В двух ДТП в Екатеринбурге пострадали девочки 9 и 5 лет

10:42 | 1.06.2019

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу



В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства двух ДТП в которых пострадали девочки 9 и 5 лет.



Обе аварии произошли вчера, 31 мая, вечером. Первый инцидент был зарегистрирован на улице Избирателей. Водитель автомобиля «Фольксваген поло» сбил 9-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного транспортного средства. Ребенка доставили в 9 больницу. Медики констатировали у девочки многочисленные ушибы.



В 19:03 произошла авария на улице Азина. Пятилетняя девочка ехала по тротуару на велосипеде. В это время с прилегающей территории выезжал водитель автомобиля «Форд S-Макс», он допустил наезд на девочку. Ребенку констатировали ушибы и ссадины.



Уточняется, что после осмотра обеих девочек врачи отпустили домой. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварий.