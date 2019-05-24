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09:53 | 27.05.2019
фото: zen.yandex.ru
Екатеринбурженка пыталась дважды взыскать долг по зарплате
Работая в должности бухгалтера, женщина недополучила около 50 тысяч рублей и обратилась в суд. Исполнительный лист для взыскания задолженности поступил в службу судебных приставов. Однако через некоторое время екатеринбурженка вновь предъявила приставам исполнительный лист о взыскании заработной платы за тот же период.
«По факту мошеннических действий взыскателя проводится ряд оперативных мероприятий», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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