Екатеринбурженка пыталась дважды взыскать долг по зарплате

09:53 | 27.05.2019

фото: zen.yandex.ru

Жительница Екатеринбурга, бывшая работница кондитерской фирмы, пыталась дважды взыскать долг по зарплате с работодателя.



Работая в должности бухгалтера, женщина недополучила около 50 тысяч рублей и обратилась в суд. Исполнительный лист для взыскания задолженности поступил в службу судебных приставов. Однако через некоторое время екатеринбурженка вновь предъявила приставам исполнительный лист о взыскании заработной платы за тот же период.



«По факту мошеннических действий взыскателя проводится ряд оперативных мероприятий», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.