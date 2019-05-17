Стали известны результаты опроса о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

21:01 | 22.05.2019

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса по строительству храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.



Согласно документации ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга считают, что сквер возле Театра драмы – неудачное место для строительства храма, 10% горожан думают, что решение построить собор на этом месте «скорее удачное». Для 12% респондентов опрос оказался не важен, и лишь 4% опрошенных затруднились ответить.



Кроме того, исследование показало, что всего 49% екатеринбуржцев сообщили, что достаточно информированы о проекте постройки храма, 27% респондентов назвали конкретные темы дефицита информации и 24% горожан не смогли назвать такие темы.



Отметим, опрос проводился 16-20 мая. ВЦИОМ опросил 3 тысячи респондентов от 18 лет при помощи телефонного интервью.

