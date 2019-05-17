Екатеринбургская администрация получила почти 6 тысяч предложений от горожан о возможных площадках для строительства храма

18:30 | 22.05.2019

Фото: отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга получила 5950 предложений о месте для строительства храма Святой Екатерины, об этом сообщает Отдел по работе со СМИ городской администрации.



Такое количество предложений о возможных площадках для строительства собора зафиксировали лишь за 2 суток. Стоит уточнить, что горожане могут высылать свои заявки в течение 10 дней через электронную приёмную официального портала Екатеринбурга.



Напомним, что по результатам сбора предложений власти города проведут рейтинговое голосование, в котором горожане смогут выбрать место для строительства храма.