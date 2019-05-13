Во время ЕГЭ в Свердловской области для ведения онлайн-трансляций будет задействовано 3458 камер

21:27 | 20.05.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Во время проведения Единого государственного экзамена на территории Свердловской области задействуют 3458 камер в 155 школах а также в центре обработки информации, об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Отмечается, что онлайн-трансляции будут вестись из 582 аудиторий. Для этого будут использованы специальные IP-камеры, которые позволят обеспечить картинку высокого качества. Как рассказал директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов, такая видеозапись позволяет предупредить нарушения во время экзамена.



Стоит добавить, что в этом году первый экзамен для выпускников состоится 27 мая. Всего ЕГЭ будут сдавать более 18 тысяч выпускников.