Военная авиация ЦВО начала тушить крупные природные пожары в Курганской области

14:23 | 10.05.2019

Фото: dostup1.ru

Авиация Центрального военного округа приступила к тушению крупных природных пожаров. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.



По словам Лапина, для борьбы со стихией уже выделили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области. Уточняется, что пламя уже распространилось на несколько тысяч гектаров. Огонь может приблизиться к населенным пунктам Кетовского муниципального района.



Отметим, что действия экипажа координируются региональным центром управления штаба ЦВО в Екатеринбурге.