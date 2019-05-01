В центре Екатеринбурга из-за пожара в заброшенном здании перекрыли движение по улице Маршала Жукова

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова загорелось трёхэтажное заброшенное здание. Пока огонь не потушили, движение по улице было перекрыто.Пожар распространился на площади 200 квадратных метров. На месте происшествия создали штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу 1-БИС. Также спасатели установили пожарный гидрант и проложили две магистральные линии длиной 100 метров.Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших нет.