На снос общежития Училища олимпийского резерва в Екатеринбурге выделят 7,9 миллиона рублей

11:18 | 3.05.2019

Фото: informio.ru



В Екатеринбурге летом снесут общежитие Училища олимпийского резерва №1 на Шаумяна. На демонтажные работы из бюджета Свердловской области будет выделено 7,9 миллиона рублей.



Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, работы начнутся не раньше 24 июня 2019 года и закончатся не позднее 31 июля 2019 года. Проектно-сметную документацию демонтажа уже подготовила компания «Атомстройкомплекс».



Стоит добавить, что подрядчика для строительства Училища олимпийского резерва начали искать ещё в 2014 году. В новом здании, кроме общежития, планировали разместить административно-хозяйственный комплекс и медико-восстановительный центр для проведения исследований и реабилитации спортсменов.