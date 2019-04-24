В Екатеринбурге на 3 дня закроют движение по Халтурина

21:56 | 26.04.2019

Фото: nsktv.ru

В уральской столице на 3 дня будет перекрыто движение по улице Халтурина, а также на перекрестке Техническая-Бебеля, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Ограничение будет введено в связи с ремонтными работами трамвайных путей. Ремонт будет идти с 23:00 2 мая до 6:00 5 мая. В связи с этим будет закрыто движение трамваев №6, № 10, № 12, № 13, № 19, № 23.



Добавим, что также будет перекрыто движение автотранспорта на перекрестке Техническая-Бебеля. Водителям придется объезжать участок через проезд Теплоходный, по улицам Технической, Таватуйской и Бебеля.