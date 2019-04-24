На станции «Шарташ» в Екатеринбурге горел вагон

Сегодня днем в Екатеринбурге на железнодорожной станции «Шарташ» загорелся вагон. Площадь пожара составила 60 кв.м. В тушении были задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава МЧС.«Произошло возгорание в неэксплуатируемом модуле на платформе хозяйственного поезда. Менее чем за 30 минут огонь потушен», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Никто не пострадал. Движение поездов не нарушено.