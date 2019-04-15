На Урале судебный пристав-исполнитель украл 12 млн рублей

16:16 | 17.04.2019

фото: news.yandex.kz

К пяти годам лишения свободы приговорен бывший судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отдела ССП Екатеринбурга Вячеслав Елькин. Он признан виновным в мошенничестве и мелком взяточничестве.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014-2018 годах Елькин совместно с начальником отдела - старшим судебным приставом Ленинского районного отдела судебных приставов, на основании внесения в электронную базу ложных сведений, похитили с расчетного счета УФССП России по Свердловской области не менее 12 млн рублей. Установлено 19 подобных эпизодов.



Кроме того, обвиняемый за взятку в 1920 рублей снял ограничения на регистрацию с автомобиля Ford Fusion.



Отметим, что бывший пристав сотрудничал со следствием. Кроме наказания в виде реального лишения свободы, он должен выплатить штраф – 100 тысяч рублей. Также Елькин лишен специального звания. Приговор пока не вступил в законную силу.