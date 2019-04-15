В конце недели жители Екатеринбурга смогут прокатиться на 100-летних автомобилях

«Ford Model A»

«Packard 443»

«Delage DMN»

В пятницу, 19 апреля, в самом центре Екатеринбурга на Площади 1905 года пройдут показательные заезды ретро-автомобилей, выпущенных в 20-х годах прошлого столетия. Именно этому периоду автомобилестроения посвящен очередной этап фестиваля «В движении», который развернулся в Екатеринбурге в преддверии одного из самых ожидаемых событий лета - ретро-ралли «Кубок Урала».По брусчатке главной городской площади пройдут экспонаты Музея автомобильной техники УГМК, некогда колесившие по мостовым Парижа и Детройта. На старте заезда заревут моторы «рабочей лошадки» «Ford Model A», а также роскошных «Packard 443» и «Delage DMN».Название последней марки переводится с французского как «элегантность», однако американский «Packard» ничуть не уступает своему визави в дизайне. Старинным авто предстоит не только покорить зрителей своей красотой, но и посоревноваться в маневренности и скорости. Оценивать заезд 100-летних машин будет французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал для знакомства с местным ретро-сообществом. Он неоднократно выступал в качестве судьи на конкурсах международного уровня, таких как «Louis Vuitton Classic» в Париже, выставка «Pebble Beach Concours d’Elegance» в Калифорнии., что после показательного заезда автомобилей-старичков все желающие, смогут прокатиться на ретромашинах и почувствовать, каково это быть пассажиром автомобиля в начале прошлого столетия. Хотя в это верится с трудом, так как очередь может получиться очень внушительная. После своеобразного тест-драйва раритеты, участвовавшие в баттле, отправятся на выставочные площадки. «Packard» разместится в выставочном павильоне Музея автомобильной техники УГМК на Плотинке и пробудет в нем около месяца, а «Delage» до середины лета будет экспонироваться в центре искусств «Главный проспект»., ценители ретрокультуры уже сегодня,, смогут погрузиться в атмосферу «Ревущих 20-х». Вечером вв галерее «Главный проспект» пройдет интеллектуальный турнир. Командам знатоков предстоит ответить на вопросы, о том, как развивался автопром сто лет назад и как это отражалось на других сферах жизни общества. В финале мероприятия сыграет команда экспертов — лидеров современного ретро-движения. Ожидается, что в нее войдут представители Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский и Евгений Сорока, директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин, автоэксперт Франсуа Мельсион и другие.