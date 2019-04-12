Часть Шефской улицы в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта водопровода

21:04 | 16.04.2019

Фото: mayaksbor.ru

В Екатеринбурге в среду, 17 апреля, частично перекроют улицу Шефскую из-за ремонта водопровода, об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».



Замена труб будет проходить на участке от строения 1В до строения 2Б/2. Из-за этого проезжую часть в сторону Егоршинского проезда сузят на одну полосу.



В пресс-службе «Водоканала» отмечают, что повреждения водопровода влияют не только на водоснабжение в зданиях, но и на удобство проезда по улице Шефской. В зимнее время утечка значительно затрудняет проезд.



Следует добавить, что трубы будут менять при помощи бестраншейной перекладки. Это позволит сократить площадь раскопок и сроки ремонта.