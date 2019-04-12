В Екатеринбурге нарушено водоснабжение 18 домов

10:06 | 15.04.2019

фото: barnaul.bezformata.com

Накануне вечером в Екатеринбурге, на улице Блюхера, произошла коммунальная авария. Нарушено водоснабжение 18 многоквартирных жилых домов.



«Авария произошла вечером на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм на улице Блюхера. В устранении аварии задействованы бригады МУП «Водоканал» в количестве восьми человек и трех единиц техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Отмечается, что для жителей домов, пострадавших в результате коммунальной аварии, организован подвоз питьевой воды.