В Екатеринбурге в результате ДТП мотоциклист впал в кому

8 апреля вечером в Екатеринбурге на улице Челюскинцев недалеко от железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием мотоциклиста. В результате столкновения водитель впал в кому.По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с автобусом, однако точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. На автобусе сильных повреждений нет.Мотоцикл разбился. Водителя доставили в больницу №23.Фото: Юлия Медведева/ «Инцидент Екатеринбург»